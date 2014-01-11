إيران تدعو وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي لزيارتها

دعت إيران وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، لزيارتها، وفق ما نقلت وكالة مهر للأنباء، السبت، عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال عراقجي: "هناك دعوة مفتوحة وجهها (وزير الخارجية الإيراني) محمد جواد ظريف إلى آشتون للتوجه إلى طهران في الوقت الذي تشاء".

وأكد أن المفاوضات التي أجراها، الخميس والجمعة، في جنيف مع أولغا شميت مساعدة آشتون أتاحت التوصل إلى "حلول للنقاط الخلافية الثلاث"، بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، حول تطبيق اتفاق جنيف الذي وقع في 24 نوفمبر.

وأضاف، "تم إبلاغ هذه الحلول إلى العواصم صاحبة القرار".

وأجرى عراقجي وشميت، مفاوضات مكثفة استمرت يومين لمعالجة الخلافات المتصلة بتطبيق اتفاق جنيف الذي يحد إيران من تخصيب اليورانيوم لستة أشهر مقابل عدم فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها ورفع جزئي للعقوبات الراهنة.