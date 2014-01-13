وزير خارجية إيران يطير لبغداد لبحث أزمة الأنبار

يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الاثنين إلى العراق قادماً من لبنان، بحسب ما نقلت مصادر في وزارة الخارجية العراقية في زيارة تستمر لمدة يوم واحد.

المصادر لفتت إلى أن ظريف سيلتقي إلى جانب نظيره العراقي هوشيار زيباري، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، ومن ثم نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لينهي لقاءاته برئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمناقشة التطورات في البلاد ودعم العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية ضد تنظيم "داعش".

وتأتي زيارة ظريف في إطار جولة إقليمية بدأها وزير الخارجية الإيراني من لبنان ويتوقع أن يتوجه ظريف بعد ذلك إلى سوريا.

وإيران التي تدعم نظام بشار الأسد ليست واردة على قائمة المدعوين إلى مؤتمر السلام الدولي حول سوريا الذي يبدأ أعماله في 22 يناير في سويسرا.

وتأمل الأمم المتحدة بدعوة طهران، كما ترغب بذلك روسيا حليفة سوريا الأساسية. ولم تقترح الولايات المتحدة حتى الآن سوى دور هامشي وهو ما رفضته إيران.

وصرح ظريف عند وصوله إلى بيروت "إذا وجهت لنا دعوة غير مشروطة مسبقاً سنشارك في أعمال هذا المؤتمر، لكن في المقابل نحن لا نسعى إلى تلقي مثل هذه الدعوة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الخميس أن مؤتمر السلام سيكون مصيره الفشل في حال لم تشارك فيه إيران.