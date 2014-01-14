إيراني بأميركا متهم بتسريب معلومات عسكرية لطهران

أعلنت السلطات الأميركية عن اعتقال مواطن أميركي من أصل إيراني بتهمة إرسال معلومات عسكرية حساسة حول محركات المقاتلات الأميركية إلى إيران.

وطبقاً لبيان الادعاء العام الفيدرالي الذي أفاد بأن مظفر خزاعي (59 عاماً) اعتقل يوم الخميس 9 يناير الماضي في مطار "ليبرتي" في ولاية نيوجرسي خلال توجهه إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

والاتهام الموجّه ضده هو إرسال معلومات حول قطع تستخدم في مقاتلات "إف 35" وإرسال معلومات إلى إيران حول محركات المقاتلات التابعة للجيش الأميركي.

ولم ترد معلومات حول ردّ مظفر خزاعي بعد اعتقاله، وذكر الادعاء العام أن المتهم حصل على المعلومات المتعلقة بمحركات المقاتلات من شركة مقاولات عسكرية كان يعمل معها خزاعي سابقاً.

ولم يذكر الادعاء العام اسم هذه الشركة، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" كتبت أن شركت "برات ويتني" التي تعمل في مجال إنتاج محركات الطائرات أكدت أن المتهم كان يعمل لصالحها، وأن مديري الشركة يتعاونون مع السلطات الفيدرالية للبت في هذا الملف.

وذكر الادعاء العام أن مظفر خزاعي كان ينوي إرسال الوثائق التي كشفتها السلطات الأميركية مع أجهزة منزلية من ولاية كاليفورنيا الى إيران.

ويجري البتّ في ملف المتهم الإيراني في محكمة في ولاية كانتيكت الأميركية، وأكد الادعاء العام أنه يواجه حكماً بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل الى 250 ألف دولار كحد أقصى.