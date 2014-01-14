قلق أميركي من اتفاق إيراني روسي لتبادل النفط بالسلع

قال البيت الأبيض إنه يشعر بالقلق لما تردد في الآونة الأخيرة من أنباء مفادها أن إيران وروسيا تتفاوضان بشأن اتفاق لمبادلة النفط الإيراني بالسلع الروسية في معاملات قد تصل قيمتها إلى مليار ونصف دولار شهرياً.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض كيتلين هايدن إنه إذا صحت الأنباء فإن مثل هذه الصفقة ستثير بواعث قلق خطيرة، لأنها ستتعارض مع شروط اتفاق مجموعة 5+1 مع إيران وقد تستدعي فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران.

وكانت مصادر روسية وإيرانية قريبة من مفاوضات المقايضة قالت إنه تجري مناقشة التفاصيل النهائية لصفقة مقايضة ستشتري بموجبها روسيا ما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً من الخام الإيراني مقابل معدات وسلع روسية.



وتقول إيران إن برنامجها للطاقة النووية يهدف إلى توليد الكهرباء والاستخدام في الأغراض المدنية الأخرى، وإن كانت محاولات إيران السابقة لإخفاء نشاطها النووي عن مفتشي الأمم المتحدة قد أثارت القلق.



ويقضي الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 24 من نوفمبر بتجميد أكثر أنشطة إيران النووية حساسية وهي تخصيب اليورانيوم لمستويات مرتفعة في مقابل تخفيف قيمته 7 مليارات دولار من العقوبات المفروضة عليها.