محادثات وكالة الطاقة الذرية مع إيران تؤجل إلى فبراير

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن اجتماعها مع إيران الذي كان مقررا الأسبوع القادم، لبحث خطوات تهدأ من المخاوف تجاه برنامجها النووي، تأجل حتى 8 فبراير ولم تعط سببا للتأجيل.

وتجري المحادثات بين إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة بشكل منفصل عن محادثات أوسع نطاقا بين إيران والقوى العالمية الست، وإن كانت هناك علاقة وثيقة بينهما.

ويذكر أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت في نوفمبر الماضي على اتفاق تعاون يتضمن ست خطوات مبدئية تتخذها إيران خلال الثلاثة أشهر اللاحقة، منها السماح بالدخول إلى منشآت لها علاقة بالبرنامج النووي، وتوفير المعلومات.

وتطالب الوكالة الدولية إيران بالرد على مزاعم تفيد بأنها أجرت تجارب على كيفية تصنيع قنابل نووية، فيما تنفي إيران الاتهام وتقول إن برنامجها سلمي تماما.