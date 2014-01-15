وزير الخارجية الإيراني يلتقي بشار الأسد في دمشق

اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالرئيس السوري بشار الأسد بعد وصوله الى العاصمة دمشق في زيارة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن ظريف قوله: "إن زيارته تهدف إلى المساعدة على خروج مؤتمر جنيف 2 المزمع بنتائج لصالح الشعب السوري".

وتعتبر زيارة ظريف إلى دمشق المحطة الأخيرة في جولته على عدد من دول المنطقة شملت لبنان والعراق والأردن.

وفي سياق متصل، علمت قناة "العربية" أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في باريس أمس الثلاثاء، حيث تناول اللقاء أهمية مشاركة المعارضة السورية بوفد في مؤتمر "جنيف 2".

هذا وشهدت العاصمة الفرنسية وعواصم أخرى معنيةٌ بتطورات الأزمة السورية، تحركات مكثفة خلال اليومين الماضيين، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد لمؤتمر "جنيف 2" في 22 من الشهر الحالي.