اجتماع مرتقب لمحافظي "الطاقة الذرية" بشأن إيران

قال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكون من 35 دولة إنه سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة دوره في التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست.

وقال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنه طلب عقد اجتماع للمجلس يوم 24 يناير أي بعد أربعة أيام من دخول الاتفاق الذي سيستمر ستة أشهر حيز التنفيذ.

وللوكالة دور حيوي في التحقق من التزام إيران بالجانب الذي يخصها من اتفاقها مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا على الحد من أنشطتها النووية، مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها.

ويقول دبلوماسيون إن الوكالة التي ستزيد وتيرة عمليات التفتيش في إيران من المرجح أن تحتاج إلى إرسال مزيد من موظفيها إلى هناك وأن تتكبد تكاليف إضافية تقرب من خمسة ملايين يورو سيتعين تحصيل بعضها من خلال مساهمات طوعية من الدول الأعضاء.

وقال أمانو إنه تلقى طلباً من إيران والقوى الست أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات مراقبة وتحقق من الإجراءات المتعلقة بما يطلق عليه خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها في جنيف يوم 24 نوفمبر.

وقال أمانو إنه سيتشاور مع مجلس محافظي الوكالة بشأن الطلب، مشيراً إلى أنه قد لا يسعى إلى الحصول على موافقته الرسمية.

ويهدف الاتفاق بين إيران والقوى الست إلى كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن تسوية نهائية للنزاع المستمر منذ عشر سنوات بخصوص برنامج إيران النووي.

وترفض إيران مزاعم الغرب أنها تسعى لاكتساب القدرة على صنع أسلحة نووية.