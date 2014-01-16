روحاني: مسؤولون إيرانيون يستغلون الحظر لمصالح شخصية

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مسؤولين في طهران بعرقلة إزالة العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، بسبب مصالحهم الشخصية، مهدداً بالكشف عنهم لكن في الوقت المناسب، حسب تعبيره.

وقال خلال زيارته إلى الأهواز (جنوب إيران)، واستقباله عدداً من العاملين في منشأة "دارخوين" النفطية، اليوم الخميس، إن "البعض لا يرغب بإزالة المقاطعات، ويعبر عن معارضته لمصالح شخصية".

وأضاف "لدي الكثير لأكشف عنه، لكن الوقت غير ملائم الآن. سأفصح عن كل شيء للشعب في الوقت المناسب"، موضحاً " سأكشف أن هؤلاء الذين يعارضون إزالة الحظر لا يرغبون بإقامة علاقات طبيعية مع العالم".

وعبر روحاني عن دعمه لفريق المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 قائلاً "إنهم من أقوى المسؤولين في المجال الدبلوماسي. إنهم متمكنون ولهم وجهات نظر".

وجاء رد روحاني على المعارضين للاتفاق النووي قبل أيام من تنفيذ الاتفاق مع القوى الكبرى لإزالة الحظر على بلاده مقابل وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%.

واتفقت إيران ومجموعة 5+1 على تحديد 20 يناير موعداً لتنفيذ الاتفاق إذا ما صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزام طهران بالنسبة لاتفاق جنيف.

وستقوم الدول الغربية، بناء على هذا الأساس، بإزالة تجميد 4.2 مليار دولار من موارد إيران النفطية، حيث لم تفلح طهران بالوصول إليها بسبب الحظر المفروض عليها.