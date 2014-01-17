واشنطن تنشر بنود الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب

أعلن البيت الأبيض أنه سينشر ملخصاً لشروط تطبيق الاتفاق المرحلي حول الملف النووي الإيراني والذي وقعته القوى الكبرى (5+1) مع طهران.

ويتضمن النص التقني مواعيد تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجدولا زمنيا لتسليم إيران ما مجموعه سبعة مليارات دولار، أي ودائعها المجمدة وذلك في إطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر البرنامج النووي الإيراني.

وكانت معظم هذه المعطيات التي نشرت الخميس قد أشير اليها في لقاءات صحافية من قبل الإدارة بعد التوقيع على الاتفاق كما أن شروط التطبيق قد حددت خلال المفاوضات الأسبوع الماضي في جنيف.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، إنه تم تسليم كامل النص الذي يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيفية تطبيق هذا الاتفاق ،الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير، لعدد محدود من النواب والمستشارين في الكونغرس.

ويأتي إعلان البيت الابيض بعدما اضطر مسؤولون أميركيون إلى نفي مزاعم مفادها أن النص يتضمن بنوداً سرية.



وكانت مجموعة 5+1 ( الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) وقعت في نوفمبر في جنيف اتفاقا مرحليا مع إيران حول برنامجها النووي.

ويحاول البيت الأبيض إقناع الكونغرس بعدم التصويت على فرض عقوبات جديدة على إيران ستدخل حيز التنفيذ في حال فشلت المفاوضات الحالية.