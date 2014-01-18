طهران تعتبر بيان واشنطن حول اتفاقية النووي منحازاً

أعلنت إيران، الجمعة، أن الملخص الذي نشره البيت الأبيض لشروط تطبيق الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني "قراءة أحادية الجانب ومنحازة".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، بأن بيان البيت الأبيض قراءة أحادية الجانب ومنحازة للاتفاق غير الرسمي بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا إضافة إلى المانيا)، كما نقلت عنها وكالة "إيرنا".

وأضافت أفخم "هذا ليس أبداً معياراً للتقييم أو للحكم على الطريقة التي سيتم بها تطبيق الاتفاق".

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق الموقع في نوفمبر بجنيف حيز التنفيذ الاثنين. ويحد الاتفاق النشاطات النووية الإيرانية لمدة ستة أشهر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقاء رفع جزئي للعقوبات الغربية.

ويحدد النص "ذو الطابع التقني"، الذي نشره البيت الأبيض، الخميس، مهلاً لعمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية من قبل وكالة الطاقة.

ومن المتوقع وصول مفتشين من الوكالة، السبت، إلى طهران ليتفقدوا المواقع النووية التي يشملها الاتفاق للتأكد من أن إيران تلتزم بتعهداتها، بحسب مسؤولين في البرنامج النووي الإيراني.

وعرض النص الكامل الذي يحدد لوكالة الطاقة كيفية تطبيق هذا الاتفاق التاريخي على عدد محدود من النواب والمستشارين في الكونغرس، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني.

وأتى إعلان البيت الأبيض بعد أن اضطر مسؤولون أميركيون إلى نفي ادعاءات بأن النص الموقع مع إيران يتضمن بنوداً سرية.