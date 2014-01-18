المفتشون الدوليون في طهران لمراقبة تنفيذ اتفاق جنيف

وصل وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت إلى طهران للتأكد من تنفيذ التزامات طهران بالاتفاق مع مجموعة 5+1.

وأعلنت الوكالة الدولية أن التأكد من تنفيذ الاتفاق النووي بحاجة إلى عمليات تفتيش مستمرة في إيران وطلبت من الدول الأعضاء منحها 6 ملايين يورو إضافية لتغطية تكاليف هذه العملية.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن المفتشين الدوليين سيستقرون في منشأتي "نطنز" و"فردو" للرقابة على توقف عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وتبديل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية إلى أكسيد اليورانيوم.

وأعلن الناطق باسم الطاقة الذرية الإيرانية بهرز كمالوند أن المفتشين سيخوضون مفاوضات مع الخبراء الإيرانيين حول الشؤون الفنية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يبدأ المفتشون بإرسال تقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من يوم الاثنين وتمثل هذه العملية البدء الرسمي لتنفيذ اتفاق جنيف.

واتفقت إيران ومجموعة 5+1 على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5% وعدم تطوير أجهزة الطرد المركزي وإغلاق منشأة أراك مقابل إزالة بعض الحظر المفروض على البلد.

وذكرت رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلبت في تقرير "سري" من الأعضاء دعمها في تنفيذ أنشطة مضاعفة في إيران للتأكد من التزامها بالاتفاق النووي.

ومن الأنشطة التي اقترحتها الوكالة الدولية "إيفاد عدد كبير من المفتشين والوصول إلى مواقع أخرى في إيران"، ما يتطلب إمكانيات كثيرة لإنجاز هذه المهمة.