إيران تطلب دعوة بلا شروط للمشاركة في "جنيف 2"

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ستشارك في مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا إن دُعيت إليه، معتبرا أن الدور الذي تقوم به إيران في المنطقة قيادي ومؤثر، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الأحد.

وقال إن الدعوة إلى المؤتمر، والذي سينعقد في سويسرا الأربعاء المقبل، يجب أن تكون بلا شروط، وهذا هو شرط المشاركة.

وأكد ظريف أن بلاده تقوم بدور فعال ومؤثر للغاية في هذه المنطقة، على حد تعبيره.

وأضاف أن "من يريد أن يتغاضى عن هذا الدور، سيحرم نفسه من التأثير الذي من الممكن أن تقوم به طهران".

وثمة غموض كبير حول مشاركة طهران في أعمال المؤتمر، في ظل رفض المعارضة السورية وجود طهران، نظرا للدعم العسكري والميداني الذي تقدمه لقوات بشار الأسد على الأرض.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الدولي إلى سور يا، الأخضر الإبراهيمي، أن إيران ستشارك في المؤتمر.

وخلال فترة لاحقة، صدرت تصريحات في اتجاه معاكس حول رفض مشاركة طهران، دون أن يتم حسم الأمر بعد.