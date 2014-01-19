برلماني ينقل عن خامنئي انتقاده لاتفاقية جنيف

كشف عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، جواد قدوسي، أن مرشد الجمهورية آية الله خامنئي قال إن اتفاقية جنيف النووية مع الغرب "تنتهك حق إيران في تخصيب اليورانيوم".

وقال قدوسي في مقطع صوتي، نشرته بعض المواقع الإيرانية، إن خامنئي أكد أنه قرأ اتفاقية جنيف ثلاث مرات، وتوصل إلى أنها لم تعترف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وذكر موقع "حكمت سرا" أن قدوسي كشف أن خامنئي قال خلال اجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث والفریق النووی: "أنا فقيه، وقرأت الاتفاق ثلاث مرات، وأرى أنه لم يكرس لنا حق تخصيب اليورانيوم. الاتفاق يحتوي على نقاط غامضة كثيرة، والسبب يعود الى عدم إصرار الفريق النووي على الحفاظ على الحقوق النووية".

وأضاف أن خامنئي قال في ذلك الاجتماع: "من مشاكل الاتفاق هي أن جميع الخطوات التي ننوي القيام بها أصبحت رهن بموافقة أميركا، وأن واشنطن قد دخلت في هذا الموضوع على أساس خطوات محسوبة".

وذكر أن المرشد الإيراني طالب خلال الاجتماع بدعم الفريق النووي والاستمرار بالمفاوضات للحفاظ على الحقوق النووية.

واعتبر قدوسي، وهو من قادة الحرس الثوري، أن خامنئي لم يمنع المفاوضات حتى لا يتحمل مسؤولية آثار العقوبات الاقتصادية أمام الشعب.

واعتبر عضو مجلس الشورى الايراني أنه لم يبق من إكمال منشأة "أراك" النووية إلا ما نسبته 5%، لكن إيران اضطرت الى إغلاقها بناء على الاتفاق الأخير.

ووصف قدوسي المفتشين الدوليين بأنهم "جواسيس محترفين"، قائلاً "إن الاتفاق الذي أرغمت إيران على توقيعه كان نتيجة لتجسس هؤلاء المفتشين الذين دخلوا جميع منشآتنا النووية".

وقال إن ظريف أبلغ إمام صلاة الجمعة في مدينة مشهد علم الهدى بأن الولايات المتحدة هي التي قامت بصياغة الاتفاق، وإن إيران لم تتدخل في هذا الأمر.

وذكر أن أعداء الجمهورية الإيرانية لن يكتفوا بعد هذا بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وأنهم سيعملون على إضعاف النظام الايراني.

واتفقت إيران وقوى الغرب على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%، وعدم تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإغلاق منشأة أراك.