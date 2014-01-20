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آشتون تأمل بجولة محادثات جديدة مع إيران خلال أسابيع

المصدر: بروكسل - رويترز
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون
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قالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنها تأمل أن تبدأ جولة محادثات جديدة مع إيران بشأن تسوية نهائية للأزمة المستمرة منذ عقد من الزمن، خلال بضعة أسابيع.

وقالت للصحافيين عند وصولها لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل "اعتمادا على الطريقة التي ستسير بها الأمور اليوم أتمنى أن نبدأ المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ومن المتوقع أن تعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الضوء الأخضر للتنفيذ الكامل لاتفاق مؤقت جرى التوصل إليه مع إيران في نوفمبر.

كلمات دالّة

#إيران, #البرنامج النووي, #الاتحاد الأوروبي

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