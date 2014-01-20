الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر

أعلن الاتحاد الأوربي، اليوم الاثنين، عن تعليقه عدداً من العقوبات الاقتصادية التي فرضها على إيران، تماشياً مع دخول اتفاقية الدول الكبرى مع طهران، المعروفة باتفاقية (5+1)، حيز التنفيذ.

وقال الاتحاد عبر حسابه في تويتر: "إن المجلس علق بعض عقوبات الاتحاد على إيران مع دخول خطة العمل المتفق عليها حيز التنفيذ".

ويستمر هذا التعليق لمدة ستة أشهر، مع أحقية الاتحاد بإعادة هذه العقوبات في هذه الفترة، في حال إخلال طهران بأي بند من تلك الاتفاقية.

في المقابل أعلن مسؤول كبير في المنظمة النووية الإيرانية أن بلاده علقت الاثنين نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إطار الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى.

وأوضح المدير العام المكلف الضمانات في منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد أميري أن: "إيران وتطبيقا للاتفاق في جنيف، علقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نطنز وفوردو"، كما نقلت عنه وكالة إيرنا الرسمية.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 نوفمبر في جنيف بين طهران والقوى العظمى الست - الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا- على الحد من تخصيب إيران لليورانيوم بنسب ضعيفة مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.