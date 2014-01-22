مهندس أميركي إيراني وراء تسريب سر "إف 35" لإيران

أعلن مكتب المدعي العام في ولاية كونيتيكت الأميركية، أمس الثلاثاء، أن مهندس طيران سبق له العمل بشركات للمعدات العسكرية وجهت إليه اتهامات بمحاولة إرسال تفاصيل سرية بشأن برنامج المقاتلة الهجومية لسلاح الجو الأميركي إف 35، إلى إيران.

وقال ممثلو الادعاء إن المتهم مظفر خزاعي - الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية - ألقي القبض عليه في التاسع من يناير، بعد أن طار من انديانا بوليس وكانت طهران وجهته النهائية.

ووفقاً لعريضة الاتهام يواجه خزاعي تهمتين بنقل وتداول تجاري بين ولايات أميركية لسلع حصل عليها بطرق غير شرعية عبر السرقة أو التحايل أو الغش. وتسريب أسرار حربية. ويواجه عقوبة السجن لفترة أقصاها 20 عاماً.

وقال ممثلو الادعاء إن مسؤولين اتحاديين بدأوا تحقيقاً بشأن خزاعي (59 عاماً) في نوفمبر عندما قام ضباط من الجمارك الأميركية وحماية الحدود بفحص شحنة من صناديق أرسلها بواسطة شركة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا.

وأضافوا أن الشحنة التي أشارت قائمتها إلى أنها تحتوي على سلع منزلية كانت في الواقع تضم صناديق من الوثائق تحتوي على برامج تشغيل تقنية سرية وأوراق مواصفات ومواد أخرى مرتبطة ببرنامج المقاتلة إف 35 وأنها كانت معدة للشحن إلى ايران.