واشنطن: إيران تقدم تفسيرات مغلوطة لاتفاق جنيف

أعلن البيت الأبيض أن المسؤولين الإيرانيين يطلقون تصريحات "للاستهلاك السياسي المحلي"، ويقدمون قراءات مختلفة حول اتفاق جنيف مع القوى الكبرى.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جون كارني، طبقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن المهم هو أداء النظام الإيراني وليس التصريحات التي يطلقها المسؤولون في هذا البلد.

وأكد أن الولايات المتحدة والقوى الغربية تأمل بـ"تجميد البرنامج النووي الإيراني" من خلال اتفاق نهائي يحل محل الاتفاق المؤقت الحالي.

ورداً على تصريحات روحاني التي اعتبر فيها أن اتفاق جنيف يمثل "استسلاماً للقوى الكبرى أمام الشعب الإيراني"، أكد البيت الأبيض أن مثل هذه الادعاءات المثيرة للاستغراب هي للاستهلاك المحلي.

وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية يرد على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا.

وصرح ظريف في مقابلة مع "سي إن إن" أن "المصطلحات التي يستخدمها البيت الأبيض حول الاتفاق النووي تختلف مع النص الذي اتفقت عليه إيران مع باقي الدول".

واعتبر أن واشنطن تتحدث بشكل يبدو من خلاله أن إيران تنوي وقف برنامجها النووي، لكن هذا الموضوع بعيد عن الواقع.

كما أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تنوي "تدمير أجهزة الطرد المركزي" التي تعد أساسية في عملية تخصيب اليورانيوم.

وعمل البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية لوقف المصادقة على عقوبات جديدة على إيران، لكنه أكد أن إيران تقدم قراءات حسب رغبتها من اتفاق جنيف.

واتفقت إيران ومجموعة 5+1 في نوفمبر الماضي في جنيف على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%، وعدم تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإغلاق منشأة أراك مقابل إزالة بعض الحظر المفروض على البلد.