إيران ترفض فتح مكتب لـ"الطاقة الذرية" في طهران

قال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، "لا حاجة لتأسيس مكتب للوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران."

وأضاف نجفي في تصريح لوكالة مهر للأنباء: "إن الوكالة الدولية لها مكاتب ثابتة في عدد من البلدان مثل اليابان وكندا، بسبب الحجم الواسع لنشاطها النووي ولها مكاتب غير ثابتة في البلدان، التي تشهد زيارات واسعة للمفتشين الدوليين لكن النشاط النووي الذي تقوم به إيران لا يدعو إلى تأسيس مكتب للوكالة الدولية."

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو قد أعلن الجمعة الماضي أن الوكالة تبحث "تأسيس مكتب ثابت" لها في طهران، بسبب حجم المهام التي تقوم بها بناء على اتفاق جنيف لاستقبال المفتشين الدوليين.

وقد طلبت الوكالة الدولية من الأعضاء توسيع ميزانية الرقابة على برنامج إيران النووي لتصل إلى 6 ملايين يورو، وتقول إيران إنها ترفض حتى توفير أجزاء من هذه الميزانية.

وطبقاً لاتفاق جنيف يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرقابة على المنشآت النووية في إيران بشكل يومي للاطمئنان على التزامها بالاتفاق الذي ينص على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%، وعدم تطوير أجهزة الطرد المركزي مقابل إزالة بعض الحظر الدولي.