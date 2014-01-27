مفاوضات إيران المقبلة مع القوى الكبرى تعقد بنيويورك

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات المقبلة بين إيران ومجموعة 5+1 ستعقد الشهر المقبل في نيويورك.

وكان وزير خارجية إيران قد أعلن على هامش فعاليات منتدى دافوس أن الجانبين سيخوضان مفاوضات حول "الخطوات النهائية لاتفاق جنيف"، لكنه لم يشر إلى مكان الاجتماع.

وفي هذه الأثناء، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن الولايات المتحدة الأميركية ألغت الحظر المفروض على 14 شركة إيرانية من قطاع البتروكيماويات.

وذكرت وكالة "إيسنا" للأنباء أن إزالة الحظر تشمل إلغاء جميع العقوبات المالية والشحن وكذلك خدمات الضمان.

ومن بين الشركات التي شملها إلغاء الحظر شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة جم وبوعلي سينا وبارس وتنىدكويان وقائد بصير وصدف.

والقرار الأميركي الجديد جاء على أساس الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العظمى في نوفمبر الماضي في جنيف، وتقرر على أساسه أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية مقابل إزالة بعض العقوبات.

ودخل القرار حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، بعدما أكد المفتشون الدوليون أن إيران أوقفت بالفعل عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%.