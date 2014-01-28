الحكم على يهودي متدين في إسرائيل يتجسس لصالح إيران

أصدرت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على يهودي متدين ومعادٍ للصهيونية لاقتراحه على السفارة الإيرانية في برلين التجسس على إسرائيل، بحسب ما أوردت الإذاعة العامة.

وأشار قرار المحكمة إلى أن يتسحاق بيرغل، العضو في حركة "ناطوري كارتا" اليهودية المعادية لإسرائيل لأسباب دينية، اتصل بممثلي السفارة الإيرانية في برلين عام 2011 ليقترح عليهم نقل معلومات.

وأشارت الإذاعة إلى أن المحكمة وجدت بيرغل مذنباً "بالاتصال بعميل أجنبي" و"مساعدة العدو".

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في أغسطس الماضي اعتقال بيرغل، قائلاً إنه بقي على اتصال مع الدبلوماسيين الإيرانيين عقب عودته إلى إسرائيل عبر الإنترنت والهواتف العامة القريبة من بيته.

وأضاف البيان "خلال التحقيق معه قال المعتقل إنه تصرف بدافع كراهيته لإسرائيل وللحصول على المال".

وتعد حركة "ناطوري كارتا" من أكثر الحركات الدينية اليهودية المعروفة بمعاداتها للصهيونية، ويقدر عدد أعضائها بـ15 ألف شخص، من بينهم 2% من المتشددين.