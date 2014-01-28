منجم "غاشين" لليورانيوم محطة مفتشي النووي القادمة

أكد مسؤول إيراني وصول 3 مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إلى طهران، لتفقد منجم اليورانيوم في غاشين (جنوباً)، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "إن هؤلاء المفتشين الثلاثة وصلوا إلى طهران وسيتوجهون غدا (الأربعاء) إلى بندر عباس لزيارة منجم غاشين".

وتأتي زيارة المنجم الذي لم يتم تفتيشه منذ 2005، في إطار اتفاق مبرم في11 نوفمبر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسمح للوكالة بالتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.

وذكر المتحدث أن زيارة المفتشين نظمت وفقاً لبنود الاتفاق وأن الزيارة ستجري "تبعا لحاجاتهم".

وفي إطار المرحلة الأولى من الاتفاق تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر من زيارة مصنع المياه الثقيلة في آراك قرب مفاعل المياه الثقيلة التي تعتزم إيران تشغيله حوالي نهاية العام 2014.

وكان كمالوندي صرح في وقت سابق أن "مفاوضات ستجري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 8 فبراير حول تنفيذ المرحلة الثانية" من الاتفاق.

وقد جرت هذه المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موازاة محادثات مع القوى العظمى أدت نهاية نوفمبر في جنيف إلى اتفاق يهدف إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة لمدة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية المفروضة على طهران.