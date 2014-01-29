ظريف: لا قوات عسكرية بسوريا إنما مستشارون إيرانيون

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم وجود أي قوات عسكرية إيرانية في سوريا، وقال: "لا توجد أية قوات إيرانية في سوريا علی الإطلاق، بل هناك مجرد مستشارين إيرانيين في هذه البلاد".

وشدد علی أن "إيران تطالب بانسحاب كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية ونستخدم نفوذنا في هذا المجال".

وبشأن ما يتداول حول وجود ملحق سري في اتفاق جنيف النووي بين طهران و5+1، رفض وزير الخارجية الإيراني "وجود أي اتفاق سري بين الجانبين، فهناك اتفاق حول خطوة مشتركة بين الجانبين في 24 نوفمبر في 4 صحفات".

وأشار إلی "أن تنفيذ هذه الخطوة كان يتطلب إجراء مفاوضات أكثر، وهذه المفاوضات كانت شفوية وغير مكتوبة، وهذا الاتفاق ما كان سرياً".

ودعا وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من دافوس خلال ندوة عقدتها قناة "العربية" إلى خروج جميع العناصر الأجنبية من سوريا والسماح للسوريين بتحديد مستقبلهم.