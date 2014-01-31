استقالة نائب الرئيس الإيراني لأسباب صحية

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، الخميس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وافق على استقالة نائبه للتراث الثقافي محمد علي نجفي لأسباب صحية، وعينه مستشاراً رئاسياً.

وكان مجلس الشورى الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، رفض ترشيح نجفي لمنصب وزير التربية في أغسطس 2013، معتبرا أنه قريب جدا من الإصلاحيين.

وعُين نجفي حينذاك نائبا للرئيس مكلفا منظمة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، التي تدير المتاحف والسياسة السياحية وحماية التراث.

وعقب استقالة نجفي، قرر الرئيس روحاني تعيين مسعود سلطاني-فار خلفا للنائب المستقيل، وذلك بموجب مرسوم نشره الموقع الالكتروني للرئاسة الايرانية.

ورُشح سلطاني-فار، المولود عام 1959، والذي ينتمي الى الفريق الاصلاحي في مجلس بلدية طهران المقرب من الرئيس الايراني، وزيرا للشباب والرياضة في أغسطس الماضي، ولكن مجلس الشورى رفض ترشيحه أيضا بحجة أنه لا يملك خبرة كافية في هذا المجال.

وقالت صحيفة "طهران تايمز" التي تصدر باللغة الإنجليزية عن محمد علي نجفي إنه "أنعش منظمة فككها إداريون غير مؤهلين في السنوات الثماني الاخيرة".

وكان نجفي الذي يعاني من مشاكل في القلب، قدم مرارا استقالته الى الرئيس روحاني الذي دأب على رفضها.