مسؤول أمني: ساعدت أحمدي نجاد في الالتفاف على الحظر

أعلن قائد الشرطة في إيران، إسماعيل أحمدي مقدم، أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، طلب من الشرطة المساعدة في بيع النفط لسد احتياجات البلد المالية.

وقال العميد أحمدي مقدم في تصريح لوكالة "إيسنا" للأنباء إن ديون قوات الشرطة إلى وزارة النفط تبلغ 185 مليون دولار، ومن المقرر تسديد المبلغ خلال العام الجاري. وأكد أحمدي مقدم أن الأمن الداخلي قام ببيع شحنة نفطية العام الماضي لمساعدة الحكومة في اجتياز المشاكل التي واجهتها في بيع النفط.

وانتقد قائد الشرطة الكشف عن هذه الصفقة، قائلاً إن البعض استغل الموضوع، ووضع اسم الأمن الداخلي ضمن قائمة المفسدين الاقتصاديين.

وكانت حكومة روحاني قد أعلنت أن أحمدي نجاد استعان ببعض الأفراد والمؤسسات للالتفاف على الحظر الدولي، لكن بعضهم لم يسدد ديونه إلى الحكومة.

واعتقل الأمن الإيراني الملياردير المقرب من الرئيس السابق، بابك زنجاني باتهام عدم إعادة أكثر من ملياري دولار من أموال النفط.

خسائر إيران النفطية في 2013

من جانب آخر، ذكرت وكالة رويترز أن انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية العام الماضي أدى إلى خسارة بلغت حوالي 46 مليار دولار، طبقاً للإحصائيات الصناعية والحكومية.

والبلدان الأربعة هي من أكبر زبائن النفط الإيراني في آسيا، وبلغ نخفاض مشترياتها من النفط الإيراني حوالي 950 ألف برميل يومياً بفعل الحظر الدولي.

وكانت إيران تقوم بتصدير أكثر من مليوني برميل يومياً قبل فرض العقوبات الدولية عليها بسبب المشروع النووي.

وكانت الهند في مقدمة قائمة الزبائن الذين قاموا بتخفيض شراء النفط الإيراني بنسبة 38%، تليها كوريا الجنوبية بنسبة أكثر من 14%.

وذكر التقرير أنه رغم اتفاقية جنيف وإزالة بعض الحظر لا يتوقع أن تعود نسبة مشتريات هذه البلدان للنفط الإيراني إلى ما كانت عليه في عام 2012.