إيران تتسلم 550 مليون دولار من أرصدتها المجمدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن بلاده تسلمت أول دفعة من أرصدتها المجمدة بناء على الاتفاق حول البرنامج النووي مع القوى الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن عراقجي قوله إن دفعة أولى من الأرصدة المجمدة وصلت إلى حساب في مصرف سويسري وتبلغ 550 مليون دولار.

ويأتي الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ضمن اتفاق القوى الغربية مع طهران والقاضي بتخفيف العقوبات مقابل وقف نشاطاتها النووية.

وفي سياق منفصل كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أعلن أنه بعد التقدم الذي تحقق مؤخراً في الملف النووي الإيراني، حان الوقت لمعالجة مسائل "أكثر صعوبة"، مثل الشق العسكري المحتمل لهذا البرنامج. وقال أمانو "باشرنا باتخاذ تدابير عملية يسهل تنفيذها، ثم ننتقل إلى مسائل أكثر صعوبة"، مضيفاً "نود بالتأكيد ضم المسائل المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة". وتريد الوكالة التأكد مما إذا كانت طهران سعت إلى صناعة القنبلة الذرية قبل 2003 أو بعد ذلك التاريخ.