ظريف: لن نتخلى عن أبحاث أجهزة الطرد المركزي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده غير مستعدة للتخلي عن الأبحاث المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تنقية اليورانيوم.

مضيفاً أن مناقشة الجوانب المختلفة للبرنامج النووي التي من المقرر ان تبدأ بين ايران والدول الكبرى في فيينا في 18 من الشهر الحالي ليس لها علاقة بالتكنولوجيا والعلوم مؤكدا أن التوصل لاتفاق نهائي مع الدول الكبرى مجرد بداية لحل الأزمة.

و التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، وناقشا المحادثات المقررة الشهر الجاري بشأن تسوية نهائية للنزاع المتعلق ببرنامج إيران النووي، حيث التقى الوزيران على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "إن الوزير كيري أكد أهمية تفاوض الجانبين بصدق وتنفيذ إيران لالتزاماتها وفقاً لخطة العمل المشتركة"، وأوضح كيري أيضاً أن "الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات الحالية".

