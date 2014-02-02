كيري أبلغ ظريف أن عقوبات أميركا الحالية لن تتوقف

التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، وناقشا المحادثات المقررة الشهر الجاري بشأن تسوية نهائية للنزاع المتعلق ببرنامج إيران النووي، حيث التقى الوزيران على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "إن الوزير كيري أكد أهمية تفاوض الجانبين بصدق وتنفيذ إيران لالتزاماتها وفقاً لخطة العمل المشتركة"، وأوضح كيري أيضاً أن "الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات الحالية".

وكانت إيران توصلت إلى اتفاق تمهيدي مع القوى العالمية الست في نوفمبر الماضي، بتعليق أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.

وستبدأ إيران بالمحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في فيينا، وذلك في 18 فبراير بشأن تسوية مفصّلة تتعلق بالنزاع النووي المستمر منذ عقد بخصوص برنامجها النووي.