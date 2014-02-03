ظريف: فشل الاتفاق النووي سيكون "كارثة"

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن أي انهيار أو فشل في المفاوضات النووية بين بلاده والدول الست الكبرى سيكون بمثابة كارثة، كما لم ينجح مؤتمر ميونيخ في كسر هوة انعدام الثقة بين إيران والدول الست قبيل جولة مفاوضات جديدة مرتقبة في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري.

وعلى الرغم من أهمية الاتفاق الانتقالي بين إيران ومجموعة (5 +1)، إلا أنه لا يكفي لتبديد طبقات الشكِّ التي تراكمت على مدى عقود، وأزمة انعدام الثقة تجعل الشك قائماً في طبيعة البرنامج النووي الايراني إلى حين كشف خفاياه كاملةً.

ومن جانبه، قال كارل بيلدت، وزير خارجية السويد: "إذا سألتني هل أتوقع نجاح أو فشل المفاوضات؟ فجوابي هو أنني لا أعلم، وفي المقابل ما أعلمه هو أننا سنرتكب جرماً إذا لم نبذل ما في وسعنا من أجل إنجاحها".

ودوافع انعدام ثقة إيران بالغرب كثيرة وهو ما جعلها تستمر في نشاطات التخصيب رغم شدة العقوبات.

ويؤكد وزير الخارجية الإيراني أن الإيرانيين يعتقدون بأن الغرب يحاول حرمان إيران من حقها في اكتساب التكنولوجيا، قائلاً: "هذا اعتقادهم ولهم أدلة تاريخية على ذلك، لكم خطابكم ولنا خطابنا، المهم في نهاية الأمر هو الحاجة إلى ترك الخطابات جانبا ولنركز على القيام بخطوات ملموسة".



وستعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا في وقتٍ لاحق من هذا الشهر لتوسيع خطة تفتيش المنشآت النووية والتثبت من مختلف جوانب البرنامج الايراني.

ومن جانبه قال يوكيا آمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "يجب أن نتوصل إلى توضيح كافة الجوانب التي قد تكتسب بعدا عسكريا، ومن الضروري بالنسبة لنا زيارة المرافق والنشاطات غير المعلن عنها، إذا وجدت، والوضع الراهن يتميز بوجود حركة ايجابية ومشجعة، ولكن الكثير لا يزال أمامنا".

واعتبرت دول الخليج العربية الاتفاق الانتقالي خطوة إيجابية، إذا نفذ بالكامل ونجحت مفاوضات الحل الشامل التي ستستأنف في الثامن عشر من هذا الشهر في فيينا، لكن ذلك لا يكفي لحلّ مشكلة تدخل ايران في الشؤون الداخلية لجيرانها حسب تقدير الجانب الخليجي".

وتؤكد الأطراف الدولية المعنية بالاتفاق الانتقالي أن إيران تُنفذ تعهداتها بمقتضى اتفاق جنيف، وأن المفاوضات التي ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري في فيينا تهدف التوصل إلى اتفاق شامل، يقطع الشك باليقين حول طبيعة البرنامج النووي الايراني، وهو ليس بالأمر الهيّن.