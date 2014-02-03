وزير خارجية طهران: محرقة اليهود "مأساة وحشية"

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، المحرقة النازية بحق اليهود بأنها كانت "مأساة وحشية مشؤومة ينبغي ألا تتكرر أبدا".

وقال ظريف لقناة التلفزيون الألمانية "فينيكس" بعد مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ (جنوب): "ليس لدينا شيء ضد اليهود ونكن أكبر احترام لهم داخل إيران، وفي الخارج لا نشعر بأننا مهددون من أحد".

و كان الرئيس الإيراني حسن روحاني دان في مقابلة سابقة مع محطة "سي ان ان" الاميركية "الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود"، على عكس ما كان يفعل سلفه محمود احمدي نجاد الذي نفى وجود المحرقة.

ورداً على سؤال حول المحرقة اليهودية، قال روحاني: "كل جريمة ضد الانسانية بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها النازيون بحق اليهود هي ذميمة ومدانة".

حقوق الفلسطينيين منتهكة

وبحسب مقتطفات من المقابلة بثتها قناة "فينيكس" أكد ظريف أن "حقوق الشعب الفلسطيني منتهكة منذ 60 عاما من جانب اسرائيل التي تستخدم "تكتيك التمويه".



وتطرق الوزير الإيراني إلى موضوع المفاوضات الصعبة حول البرنامج النووي الإيراني، موضحا أن طهران تريد "كسر الحلقة المفرغة واستخدام كل السبل لإرساء الثقة"، لكنه أضاف "لن نقبل بأن يتحكم فينا" الآخرون.

وأعلنت طهران في 20 من يناير تجميد بعض أنشطتها النووية الحساسة تنفيذا لاتفاق مرحلي توصلت اليه مع الدول 5+1 في 24 نوفمبر في جنيف.

وقال ظريف في مقابلة تلفزيونية سابقة إن بلاده غير مستعدة للتخلي عن الأبحاث المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تنقية اليورانيوم.

وأضاف أن مناقشة الجوانب المختلفة للبرنامج النووي التي من المقرر ان تبدأ بين ايران والدول الكبرى في فيينا في 18 من الشهر الحالي ليس لها علاقة بالتكنولوجيا والعلوم، مؤكداً أن التوصل لاتفاق نهائي مع الدول الكبرى مجرد بداية لحل الأزمة.