شيرمان: الاتفاق مع إيران بشأن النووي ليس مثالياً

قالت مسؤولة المفاوضات الأميركية مع إيران، وندي شيرمان، أمام مشرعين في مجلس الشيوخ، إن الاتفاق المبدئي مع إيران ليس مثالياً، ولكنه يعطي المفاوضين الوقت للتوصل لاتفاق شامل.

وتأتي شهادة شيرمان في الوقت التي تصر فيه الإدارة الأميركية على أن نظام العقوبات على إيران ما زال سارياً.

ولمحت الإدارة إلى بعض النقاط الأساسية التي سيشملها اتفاق نهائي مقبول مع إيران، حيث قالت مسؤولة المفاوضات الأميركية ويندي شيرمان، إن إيران لا تحتاج إلى مفاعلي فردو أو أراك من أجل برنامج نووي سلمي، وقالت إن قدرة إيران على التخصيب ستكون أقل مما هي عليه الآن.

وأضافت "ستكون هناك عمليات تفتيش مفصلة وتخصيب محدود جداً".

جاءت تصريحات شيرمان أمام لجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها الديمقراطي روبرت مينيندز، والذي عرض قراراً ينص على فرض عقوبات إضافية على إيران خلال ستة أشهر إن فشلت الإدارة في التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إيران لجميع أنواع التخصيب.

من جانبه قال السيناتور مينيندز "كل ما يفعله القرار هو انه يعطينا جهاز انذار مبكر، و هذا في اعتقادي، لا يخدم الأمن الوطني الأميركي، إيران لا يمكن أن تصبح دولة على وشك الحصول على سلاح".

وحاز مشروع مينيندز على تأييد 59 عضواً في مجلس الشيوخ، منهم 16 ديمقراطياً في مجلس مكون من 100 هم شيوخ الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

قال ديفيد كوهين، وكيل وزير الخزانة لشؤون الإرهاب، إن التحسن في الاقتصاد الإيراني والانخفاض في نسبة التضخم هناك ليس ناتجاً عن رفع العقوبات، بل ناتج عن تفاؤل الإيرانيين بعد انتخاب حسن روحاني رئيساً.

لكن مشروع القرار المدعوم من اللوبي المؤيد لإسرائيل "الايباك" لم يحظ بدعم القيادة الديمقراطية في المجلس، حيث لم يعرض للتصويت، بل عبر بعض أعضاء اللجنة علناً عن رفضهم لمثل هذه العقوبات في الفترة الحالية.

وقال أوباما في وقت سابق إنه سيستخدم فيتو ضد المشروع إن مرر.

‪من جانبه، قال جيف فليك، عضو مجلس شيوخ جمهوري خلال الجلسة "أنا لم أوقع على مشروع العقوبات الجديد هذا، وأنا أعتقد أنه إن كان للدبلوماسية إمكانية النجاح علينا أن نفعل ذلك.

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بينما قال ريتشارد ديربان، عضو ديمقراطي في المجلس "لدينا جميعاً نفس الأهداف، منع إيران من الحصول على سلاح نووي، والحفاظ على أمن إسرائيل، ونشر الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ولكن النهج مختلف، فأنا شخصياً لا أؤيد عقوبات إضافية الآن".