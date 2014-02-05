ظريف لكيري: لا أملك السلطة لمناقشة ملف سوريا

أعلنت الخارجية الأميركية الثلاثاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أقر بأن "لا سلطة" له لمناقشة الملف السوري مع نظيره الأميركي، في إشارة منه لحساسية الملف، وهو في أيدي مراجع عليا في طهران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي إن ظريف أقر بهذا الأمر خلال لقائه نظيره الأميركي جون كيري نهاية الأسبوع الماضي في ميونيخ لبحث تطورات الملف النووي الإيراني.

وتناولت هذه المحادثات التزامات طهران مع قرب موعد استئناف المفاوضات حول النووي الإيراني.

وتوصلت إيران ومجموعة 5+1 في نوفمبر بجنيف إلى اتفاق مرحلي ينص على تجميد بعض الأنشطة النووية الحساسة لطهران مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية عليها.

ولكن ظريف وكيري تطرقا خلال الاجتماع نفسه إلى النزاع بين النظام السوري الذي تدعمه إيران ومعارضيه.

وأوردت بساكي أن جون كيري أعرب عن "قلقه حيال وتيرة نقل الأسلحة الكيميائية إلى خارج سوريا والوضع الإنساني على الأرض".

وأضافت أن ظريف "قال بوضوح إنه لا يتمتع بأي سلطة للتحدث أو التفاوض حول سوريا، وبناء عليه فإن القسم الأساسي من الاجتماع تناول النووي".