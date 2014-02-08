المفتشون الدوليون في طهران لبحث مراقبة النووي

التقى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، المسؤولين الإيرانيين لبحث آلية مراقبة المنشآت النووية بعد الاتفاق الأخير بين طهران والقوى الكبرى.

وذكر الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وند في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية أن "المفاوضات تدور حول تفتيش منشأة آراك ومنجم غاتشين لليورانيوم".

ويرأس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترو واريورانتا مساعد المنظمة الدولية لشؤون الرقابة والتفتيش.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكبر صالحي قد أكد استمرار المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى خارطة طريق بشأن الاتفاق الذي أبرمه الجانبان مؤخرا.

وطبقا لاتفاقية جنيف تقرر وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية وإغلاق منشأة آراك مقابل إزالة بعض الحظر الدولي.

وطبقا للاتفاق يحق لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة ٥٪ فقط ولا تستطيع تطوير أجهزة الطرد المركزي أو إنشاء منشأة نووية أخرى.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة النووية في وقت سابق أنها تحتاج الى تطوير عمليات التفتيش للاطمئنان على وفاء طهران بالتزاماتها الأخيرة.

ومن المقرر أن تخوض إيران سلسلة جديدة من المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 الشهر الجاري.

