اتفاق بين إيران ووكالة الطاقة على 7 نقاط للتعاون

اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد يومين من المباحثات في طهران، على مواصلة التعاون في المجال النووي بشأن "سبع نقاط جديدة"، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن رضا نجفي، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله: "أثناء يومي المفاوضات.. أجرينا مباحثات تقنية مثمرة.. واتفقنا على سبع نقاط عمل مع الوكالة حتى 15 مايو".

وسيوضح بيان مشترك لم ينشر نصه الكامل النقاط السبع التي سيتعاون بشأنها الجانبان للرد على أسئلة الوكالة حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

ووفقا للبيان الذي أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "سيقدم تفاصيل الاتفاق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الحكام".



وكانت إيران قد استأنفت، اليوم الأحد، في طهران محادثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية إلى تحسين شفافية برنامجها النووي الذي يشتبه في أنه يخفي شقاً عسكرياً، وذلك بعد أول يوم من هذه المفاوضات السبت.

وفي الأشهر الماضية تعاونت إيران والوكالة حول ست نقاط أخرى مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه بأنه يخفي شقا عسكريا.



من جهته قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، إنه في إطار "التعاون ووفقا للمعلومات التي زودتها إيران نأمل في أن يقدم المدير العام للوكالة اتفاقا إيجابيا لمجلس حكام" وكالة الطاقة.



وأضاف أنه خلافا للمعلومات الصحافية: "من غير المتوقع أن يلتقي خبراء الوكالة العلماء النوويين الإيرانيين". وأوضح أنه ذكر في البيان المشترك أن إيران "احترمت التزاماتها وشكرت على ذلك".

