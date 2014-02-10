إيران: على أميركا ألا تبالغ في تقدير وضعها

أكد عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني وأحد كبار المفاوضين حول برنامج إيران النووي في مقابلة تلفزيونية، أن محادثات إيران مع مجموعة (5+1) تتركز حول برنامج إيران النووي فقط وليس حول أي شيء آخر، مشدداً على أن بلاده لا ترضخ للضغوط، مطالباً واشنطن بعدم المبالغة في تقدير وضعها كواحدة من بين مجموعة الدول الست الكبرى.

وأشار إلى أن مباحثات إيران مع مجموعة خمسة زائد واحد هي فقط حول مسألة النووي، قائلاً: "لن نشارك أبدا في مباحثات حول أمور أخرى أيا كانت، لقد أوضحنا ذلك لمجموعة خمسة زائد واحد في الماضي، وهذا ما سنفعله خلال مباحثاتنا المقبلة.

وفي رده على وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومساعدته للشؤون السياسية ندي شيرمان قال عراقجي إن بلاده لا ترضخ للضغوط، ولا أحد يملي على إيران ما يجب أن يكون مجال البحث.

وأضاف: "لا تكرروا ما اختبرتموه سابقا وتبينتم أنكم مخطئون، خلال المباحثات الماضية في جنيف أدركتم أننا لا نتحادث تحت الضغوط، لا نسمح لأحد أن يقرر ما يجب أن تكون عليه الأجندة".

ووجه حديثه لشيرمان قائلاً "يجب ألا تنسى أن أميركا هي عضو واحد في مجموعة خمسة زائد واحد، يجب ألا يبالغوا في تقدير وضعهم، نحن نتحدث إلى مجموعة خمسة زائد واحد، ليس للسيدة شيرمان وليس للإدارة الأميركية الحق في أن يقرروا عن مجموعة خمسة زائد واحد أجندة المباحثات".