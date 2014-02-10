إيران: طورنا جهاز طرد مركزي أقوى 15 مرة من سابقه

طورت إيران نوعاً جديداً من أجهزة الطرد المركزي "أقوى 15 مرة" من أجهزة الجيل الأول الموضوعة حالياً في الخدمة في مواقع تخصيب اليورانيوم، وفق ما أكدته طهران الاثنين.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي على الإنترنت عن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، قوله إنه بعد إبرام اتفاق جنيف في 24 نوفمبر، "كشفنا عن وجود جهاز طرد مركزي فاجأ الغربيين، لكننا فرضناه في إطار أنشطتنا المتصلة بالبحث والتطوير" في نطنز.

وأضاف صالحي أن "جهاز الطرد المركزي هذا أقوى 15 مرة من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول".

وتمتلك إيران في الوقت الراهن أكثر من 19 ألف جهاز طرد مركزي، منها حوالي 10 آلاف من الجيل الأول (آي.آر-1) في الخدمة، و1000 من الجيل الثاني (آي.اتر-2م) أقوى بـ3 إلى 5 مرات، لم توضع في الخدمة.

وفي إطار اتفاق جنيف مع الدول العظمى (5+1)، تعهدت إيران بألا تزيد عدد أجهزة الطرد المركزي في موقعي نطنز وفوردو.

وأوضح صالحي أن "جهاز الطرد المركزي الجديد هذا تبلغ سرعته 700 متر في الثانية و60 ألف دورة في الدقيقة".