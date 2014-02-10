روحاني: مستعدون للتفاوض على اتفاق نووي نهائي

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاثنين أن بلاده "مستعدة" للتفاوض على اتفاق شامل ونهائي مع القوى الكبرى بخصوص برنامجها النووي، وذلك قبل أسبوع على بدء جولة محادثات جديدة في فيينا.

وصرح روحاني لمسؤولين وسفراء أجانب في أقوال بثها التلفزيون الرسمي مباشرة أن "إيران مستعدة لبدء مفاوضات مع مجموعة (5+1) للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي".

من جانبها رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بالتقدم الذي تحقق مع إيران في شأن برنامجها النووي المثير للجدل، لكنها أشارت إلى أن "مواضيع كثيرة" ما زالت تحتاج إلى توضيح حول احتمال وجود بعد عسكري لنشاط طهران النووي.

وقال كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تيرو فارجورانتا "ثمة عدد كبير من المواضيع العالقة"، مضيفاً أن "التقدم الذي تحقق كان جيداً، لذلك نعالج الآن مسألة الجانب العسكري"، وشدد على القول "إننا في بداية المرحلة الأولى الآن".

وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى إحراز تقدم جديد، بعدما تعهدت طهران بأن تطبق بحلول 15 مايو "سبعة تدابير عملية"، لإضفاء مزيد من الشفافية على البرنامج النووي الذي تشتبه البلدان الغربية في أنه يتضمن جانباً عسكرياً.