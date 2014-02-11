استبعاد 4 لاعبات رجال من منتخب الكرة النسائي بإيران

استبعد الاتحاد الإيراني لكرة القدم 4 لاعبات من الفريق الوطني بعد أن تبين أنهن رجال ينتظرن إجراء عمليات تغيير الجنس.

ووفق صحيفة "ميرور"، ستخضع اللاعبات لاختبارات إلزامية لتحديد الجنس وللتأكد من أنهن إناث بالكامل.

وقرر اتحاد الكرة الإيراني إجراء عمليات تفتيش عشوائية بعد أن تم كشف النقاب عن العديد من اللاعبات البارزات، من بينهن أربع في الفريق الوطني، على أنهن رجال.

وستتم عمليات التفتيش بشكل مفاجئ أثناء الدورات التدريبية للفرق بدوري النساء، وأيضاً دوري النساء بالصالات المغطاة.

من جهته، قال أحمد هاشميان، رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الإيراني "إنه يمكن للاعبات المستبعدات أن يشاركن في منتخب الكرة النسائي بعد إجراء عمليات تغيير الجنس، حيث يكنّ مؤهلات حين ذاك للانضمام للفريق الوطني الإيراني".