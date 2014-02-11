بدأت اليوم الثلاثاء، المظاهرات الحكومية التي تطلقها السلطات الإيرانية كل عام بمناسبة ذكرى انتصار الثورة وإسقاط النظام الملكي في إيران.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القضية النووية شكلت محوراً أساسياً للشعارات التي أطلقها المحتفلون بهذه المناسبة في شوارع المدن المختلفة في إيران، حيث حمل بعضهم لافتات ترفض الاتفاق مع الولايات المتحدة والغرب حول البرنامج النووي.

ومن الشعارات التي أطلقت خلال المظاهرات: "الاستسلام أمام أميركا أمر مستحيل"، و"نموت ولن نستسلم"، و"لا تصالح ولا استسلام بل حرب مع أميركا".

وأبرزت وكالة فارس للأنباء شعارات حول المفاوضات الجارية مع الغرب، منها "نحن مشتاقون للخيارات المطروحة على الطاولة"، في إشارة إلى تأكيد أميركا أن الخيار العسكري هو ضمن خطط أميركا لثني إيران عن نشاطها النووي.

مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › روحاني يلقي كلمته اثناء المظاهرات في إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › روحاني يشارك في المسيرات في إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ › مظاهرات احتفالية تجوب إيران في ذكرى انتصار الثورة ‹ ›

وكان القائد العام للحرس الثوري، محمد جعفري، قد صرح في وقت سابق أن "الحرب المباشرة مع أميركا" تمثل "حلماً كبيراً" لأنصار الثورة، كما قال رئيس مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، إن الخميني كان يأمل بخوض حرب مع الولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت وكالة "إيسنا" أن بعض المشاركين في المظاهرات أطلقوا شعارات ضد وندي شرمان، أحد أعضاء الوفد الأميركي المشارك في المفاوضات النووية مع إيران، حيث واجهت تصريحاتها الأخيرة حول الوضع الاقتصادي في إيران بسبب الحظر ردود فعل مشددة في إيران.

يذكر أن عدداً من كبار المسؤولين في إيران شاركوا في المظاهرات.