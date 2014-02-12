جنرال إيراني: مستعدون للمعركة مع أميركا وإسرائيل

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال حسن فيروز آبادي، أن إيران جاهزة "للمعركة الحاسمة ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، واصفاً التصريحات الأميركية حول الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات النووية بأنها "خدعة سياسية".

وقال فيروز آبادي في تصريح نقلته، الأربعاء، وكالة فارس الإيرانية للأنباء "نحذر في حال تعرضت قواتنا لهجوم من منطقة ما، ستتعرض كل المنطقة للهجوم، لا نكن العداء لأي من دول المنطقة، ولكن إذا تعرضنا لهجوم من القواعد الأميركية في المنطقة، فسنستهدفها ونهاجمها".

وأعلن مسؤولون أميركيون مراراً خلال الأسابيع الماضية أن "كل الخيارات مطروحة" في حال فشل المفاوضات بين إيران والدول الخمس الكبرى وألمانيا حول الملف النووي، والتي يفترض أن تستأنف الاثنين في فيينا.

ويفترض أن تفضي المفاوضات التي ستدوم 6 أشهر إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني لضمان خلوه من الشق العسكري، مقابل إنهاء كافة العقوبات الاقتصادية على إيران، سواء التي فرضتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال الجنرال فيروز آبادي إن الأميركيين "قاموا خلال العقد الماضي بدراسة الخيار العسكري ضد إيران، وأحضروا قواتهم إلى المنطقة، لكنهم خلصوا إلى أنهم غير قادرين (على مهاجمة إيران) ورحلوا".

ووصف التصريحات الأميركية المتعلقة بالخيار العسكري ضد إيران بأنها "خدعة سياسية".

ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الثلاثاء، الخيار العسكري ضد إيران بأنه "وهم". وقال في خطابه بمناسبة الذكرى الـ35 للثورة الإسلامية: "أقول بوضوح للذين يتوهمون أن على طاولتهم خيار تهديد أمتنا: عليهم تبديل نظاراتهم، لأن خيار التدخل العسكري ضد إيران ليس مطروحاً على أي طاولة في العالم"، بعد أن صرح مسؤولون أميركيون في الأسابيع الأخيرة بأنهم يحتفظون بالخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.