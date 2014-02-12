وكيل وزارة الخارجية الكويتي: علاقتنا مع إيران ممتازة

قالت الكويت إنها تقيم علاقات "ممتازة" مع إيران التي يشوب التوتر علاقاتها مع بعض دول الخليج، مؤكدة في الوقت ذاته التنسيق مع طهران في مسائل أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله قوله إن العلاقات بين الكويت وإيران "ممتازة وتاريخية".

وأضاف، خلال حضوره حفلا في سفارة إيران بمناسبة قيام الجمهورية الإسلامية: "إننا في غاية الارتياح لتطور العلاقات المتميزة بين البلدين"، مشيرا إلى أن إيران دولة صديقة ومهمة وتضطلع بمسؤوليات كبيرة في المنطقة.

وأكد أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح سيقوم بزيارة إيران لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وحول ما أعلنته ايران عن مباحثات بينها وبين الكويت وبعض دول الخليج، أوضح وكيل وزارة الخارجية أنه "من الطبيعي أن تجري مباحثات بين إيران ودول المنطقة ولا يمكن تصور إيران بثقلها وحجمها ودورها في المنطقة دون مباحثات معها".

وأضاف الجارالله: "نتشاور ونتعاون في المجالات كافة وننسق مع إيران فيما يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وهناك مجالات عديدة للتعاون سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي بين الجانبين".

يذكر أن المحكمة الكويتية العليا كانت قد أصدرت في مايو حكما بالإعدام بحق إيرانيين وكويتي واحد من البدون لإدانتهم بتشكيل شبكة تجسس لصالح إيران، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين.



