أميركا تطالب إيران بإطلاق سراح كروبي وموسوي ورهنود

أعربت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماري هارف عن "إدانة بلادها استمرار السلطات الإيرانية فرض الإقامة الجبرية على المعارضين ومرشحي الرئاسة السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته الناشطة زهرة رهنورد"، مطالبة بالإفراج "الفوري عنهم".

وأشارت هارف في بيان، أمس الجمعة، إلى أن دستور إيران وقوانينها والتزاماتها الدولية تضمن لمواطنيها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وتنص على أنه لا يجوز تعريض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل حث الحكومة الإيرانية على احترام هذه الالتزامات.

وجددت المتحدثة دعوة واشنطن لإيران إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحتجزين لديها.