النمسا تستأنف رحلاتها إلى إيران مارس المقبل

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية الأحد، استئناف رحلاتها الى إيران في آذار/مارس المقبل بعد توقفها مطلع العام الماضي لأسباب قالت إنها تجارية.

وأكدت الخطوط الجوية تقارير الإعلام المحلي التي ذكرت أن الرحلات الى طهران ستستأنف ابتداء من 11 آذار/مارس نظرا "للاستقرار الحالي" في ذلك البلد، بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

ونقلت صحيفة أرمان الإيرانية اليومية عن نائب رئيس هيئة الطيران المدني محمد خودا كرامي قوله إن رحلات الخطوط النمساوية "ستتوجه خمس مرات في الأسبوع الى طهران".

وقالت الشركة في بيانها إنها أوقفت الرحلات الى طهران في كانون الثاني/يناير 2013 "لأسباب تجارية.. من بينها التضخم الكبير في العملة الإيرانية، وتأثيرات العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران".

وتخضع إيران لمجموعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي، أدت العام الماضي الى تدهور العملة الإيرانية.

إلا أن سعر الريال بدأ بالتحسن منذ توصلت إدارة الرئيس المعتدل حسن روحاني الى اتفاق مرحلي بشأن البرنامج النووي مع مجموعة الدول الست الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف.