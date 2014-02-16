تظاهرات مستمرة منذ 3 أيام في 6 مدن بجنوب إيران

أكدت "المقاومة الإيرانية" في باريس أن تظاهرات كبيرة اجتاحت بعض المدن الجنوبية لإيران، خاصة مدينتي دزفول ومسجد سليمان في محافظة خوزستان الإيرانية، التي مركزها الأهواز والتي يقطنها العرب، بالإضافة إلى ست مدن أخرى هي فارسان واليكودرز ودروز وايذه وازنا ولالي، وهي مدن تابعة لمحافظة لورستان.

وشاركت العشائر العربية في الأهواز بهذه التظاهرات الاحتجاجية، ولاسيما في مدن شاتكان والسوسنكرذ والحويزة وعبدالخان.

وبدأت التظاهرات - حسب بيان "المقاومة الإيرانية" في باريس - يوم الخميس الماضي واستمرت يوم أمس الجمعة واليوم السبت هو ثالث يوم لها.

وهتف المتظاهرون "الموت لضرغام"، وهو مدير عام الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، بسبب "إساءة" التلفزيون للمواطنين البختياريين في هاتين المحافظتين. وأتت هذه الإساءة بعد إشارة التلفزيون الرسمي إلى أن البختياريين تعاونوا مع دول أجنبية.

وردد المتظاهرون من عشائر البختياريين هتافات تؤكد أنهم مستعدون للموت بدل الخضوع لـ"مذلة نظام الملالي"، كما هددوا باستخدام القوة ورفع السلاح أمام الحرس الثوري.

وأكد البيان أن التظاهرات ما زالت متواصلة، مقدراً عدد المشاركين فيها بـ10 آلاف شخص من مختلف أبناء الشعب الإيراني.

وتفيد التقارير بأن قوات الأمن أطلقت النيران على المتظاهرين واعتقلت 300 من المشاركين في هذه التظاهرات.

كما قامت وزارة المخابرات صباح اليوم السبت بإرسال رسائل عبر الهاتف المحمول وعلى نطاق واسع تطالب مواطني المدن الثائرة بعدم المشاركة في هذه التظاهرات.

وقام النظام الإيراني أيضاً، بحسب البيان، بدس عدد من قوات البسيج (التعبئة) يرتدون الزي المدني، في صفوف المتظاهرين. وأكد البيان أن هؤلاء كانوا مسلحين بالسكاكين والخناجر، ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.

وأفادت الأخبار الواردة من الداخل بأن بعض المتظاهرين الدزفوليين حملوا السلاح واشتبكوا مع قوات النظام الخاصة التي أطلقت الغازات المسيلة للدموع على المواطنين.