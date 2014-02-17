خامنئي: المفاوضات النووية مع الغرب لن تؤدي إلى نتيجة

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الاثنين، أن المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الدول الست التي ستستأنف الثلاثاء في فيينا ستتواصل، "لكنها لن تؤدي إلى أي نتيجة" بحسب ما أورد موقعه الالكتروني.

وقال خامنئي أمام آلاف الأشخاص في طهران، إن "بعض المسؤولين من الحكومة السابقة والحالية يعتقدون أنهم إذا تفاوضوا حول المسألة النووية، فإنه يمكن حل القضية، لكن كما قلت سابقا في خطابي في مطلع السنة (مارس 2013)، أنا لست متفائلا إزاء المفاوضات، وهي لن تؤدي إلى نتيجة، لكنني لا أعارضها".

ويأتي تصريح خامنئي الذي تعود له الكلمة الفصل في القضايا الكبرى في البلاد، لا سيما في الملف النووي، مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المفاوض إلى فيينا لاستئناف المفاوضات مع مجموعة 5+1 الثلاثاء، سعيا للتوصل الى اتفاق نهائي في الملف النووي.

ودخل اتفاق مرحلي لمدة 6 أشهر، أبرم بين الطرفين في نهاية 2013، حيز التنفيذ في 20 يناير، وينص على تجميد قسم من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية.