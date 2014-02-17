سفير سعودي جديد لدى إيران يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير عبدالرحمن بن غرمان الشهري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كسفير للسعودية لدى إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن ظريف أكد خلال اللقاء اهتمام الحكومة الإيرانية الجديدة بتنمية العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى التحديات القائمة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفرص التعاون المشتركة في إطار مصالح البلدين، مشدداً على أن العلاقات الحسنة بين إيران والمملكة تخدم مصالح البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي والعالم أجمع.

بدوره، نوه السفير الشهري خلال اللقاء بالإرادة الحكيمة لقادة البلدين في تنمية وتعزيز العلاقات بين الجانبين.