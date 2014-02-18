نتنياهو: إيران المستفيد الوحيد من المفاوضات النووية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن إيران هي المستفيد الوحيد من المفاوضات مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.

وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه: "حتى الآن، الطرف الوحيد الذي استفاد من هذه المفاوضات هو إيران. في الواقع، لم يعطِ الإيرانيون شيئاً لكنهم حصلوا على الكثير".

وأضاف أن "إيران تواصل سلوكها العدائي عبر تسليح مجموعات إرهابية ودعم المجزرة التي يرتكبها نظام بشار الأسد في سوريا بحق شعبه والدعوة إلى تدمير إسرائيل والقيام بأنشطة تخريبية في كل أنحاء العالم بما فيها أميركا الجنوبية".

يذكر أن نتنياهو هاجم مراراً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بعد قرار الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على طهران، أملا بالتوصل إلى اتفاق نهائي معها.