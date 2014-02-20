إيران وبريطانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

استأنفت إيران وبريطانيا رسمياً، اليوم الخميس، علاقاتهما الدبلوماسية المباشرة، منهيتين نظام حماية المصالح من جانب دولة أخرى الساري منذ نهاية 2011، وفق ما أعلن دبلوماسي إيراني رفيع المستوى.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، لوكالة الأنباء الطالبية (إيسنا) إنه "اعتباراً من اليوم، العلاقات بين بريطانيا وإيران عادت إلى مستوى قائمين بالأعمال غير مقيمين".

وأضاف أن علم كل من البلدين رفع على ممثليتيهما الدبلوماسيتين في لندن وطهران.

من ناحيتها، كتبت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها على "تويتر": "اليوم، أنهت المملكة المتحدة الاتفاقات الرسمية للقوة الحامية في إيران. سنواصل علاقاتنا بشكل مباشر عن طريق قائمين بالأعمال غير مقيمين".

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية إنها لا تملك معلومات بشأن السفارة الإيرانية في لندن.

وكانت السفارة الإيرانية في لندن أقفلت رداً على الهجوم على الممثلية البريطانية في طهران في نوفمبر 2011 من جانب متظاهرين كانوا يحتجون على إعلان بريطانيا فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي.

إلا أن البلدين لم يقطعا رسمياً علاقاتهما، إذ تولت سلطنة عمان رعاية المصالح الإيرانية في بريطانيا، ورعت السويد المصالح البريطانية في إيران.