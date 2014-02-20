اتفاق بين إيران والغرب حول إطار المفاوضات النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، توصل إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق على المواضيع، التي سيتم بحثها خلال المفاوضات المقبلة حول برنامج طهران النووي.

وكتب ظريف في صفحته على موقع فيسبوك أنه "خلال اللقاء الأخير مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، وبعدما نسقت مع الأعضاء الآخرين في مجموعة (5+1) اتفقنا على مواضيع المحادثات خلال اجتماعنا المقبل واجتماع الخبراء"، من دون أن يوضح هذه المواضيع.

من جانبها وصفت آشتون المحادثات النووية مع إيران في فيينا بالمثمرة جداً، وأنها "بداية جيدة" نحو التوصل لتسوية نهائية.

المحادثات تمضي على ما يرام

من جانبه قال دبلوماسي غربي كبير إن المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى تمضي على ما يرام على غير المتوقع، ولا مشاكل حقيقية حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الخبراء أجروا محادثات تفصيلية خلال اليومين الماضيين حول بعض القضايا الرئيسية، التي ستكون جزءاً من التسوية الشاملة، للملف النووي الإيراني.

وقال مراسل "العربية" في فيينا إن الجانبين اتفقا حول جدول أعمال على أن تستأنف المفاوضات على مستوى الخبراء في 1 مارس، وعلى مستوى مديري الشؤون السياسية في 17 مارس في فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المسؤول الإيراني قوله إن إيران والقوى العالمية الست اتفقوا على جدول أعمال للمفاوضات بشأن برنامج طهران النووي وإنهم سيجتمعون مرة أخرى في فيينا في مارس.

ويجتمع مفاوضون من إيران والقوى الست منذ يوم الثلاثاء في العاصمة النمساوية للاتفاق على جدول أعمال، للتوصل إلى حل نهائي طموح للمواجهة بينهم والمستمرة منذ عشر سنوات بشأن أنشطة طهران الذرية.