مفاوضات بين خبراء إيرانيين وغربيين مع بداية مارس

أعلن المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي أن الخبراء التقنيين الإيرانيين والغربيين من مجموعة الدول الست الكبرى سيبدأون محادثاتهم في بداية مارس بفيينا على هامش اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي لوسائل الإعلام: "المفاوضات التقنية بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد ستجري على هامش مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف عراقجي: "إن تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات والتعاون النووي الدولي ستكون على جدول أعمال هذه المفاوضات التقنية، وسيتم الاطلاع عليها لاحقا خلال الاجتماع الرئيسي في 17 مارس، والذي سيجمع المسؤولين السياسيين من مختلف الأطراف".

وستتوجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تتفاوض مع إيران باسم المجموعة إلى طهران قبل هذه المحادثات.

وتجاوزت إيران والدول الكبرى، الخميس، مرحلة جديدة نحو تسوية نهائية للنزاع في شأن البرنامج النووي لطهران عبر التوافق على إطار للمفاوضات المقبلة، رغم طولها وصعوبتها.

ويتوقع أن تعقد اجتماعات عدة قبل يوليو المقبل بين الجانبين، يذكر أن إيران وقعت في 24 نوفمبر مع الدول الكبرى اتفاقا مرحليا بإشراف الوكالة الدولية للطاقة، ودخل حيز التنفيذ في 20 يناير.