البرلمان يستدعي ظريف بسبب موقفه من محرقة اليهود

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن شخصيات إسلامية محافظة في البرلمان الإيراني استدعت وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن تصريحات علنية تندد بجرائم النازيين ضد اليهود.

وأثار ظريف الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ضجة في أوساط المحافظين في إيران عندما وصف المحرقة بـ"المأساة المروعة"، وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيونية ألمانية أواخر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يمثل أمام جلسة مغلقة للبرلمان غدا الثلاثاء، استجابة لعريضة وقعها 54 نائبا.

وإنكار المحرقة مسألة متداولة في الكلمات العامة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وذهب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لأبعد من ذلك بوصف الجرائم النازية ضد اليهود بأنها "خرافة".

ويحاول الرئيس الإصلاحي الجديد حسن روحاني إصلاح صورة إيران بتبني نبرة أكثر تصالحية وبالانخراط في مفاوضات مع القوى العالمية لتسوية الخلاف النووي.

وفي انفصال حاد عن سلفه وصف روحاني نفسه المحرقة بأنها "أمر مستهجن"، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون أميركي.

